Metrobüs görevlisine bıçaklı saldırı

İstanbul'da metrobüs durağındaki güvenlik görevlisi N.Y, turnikelerden ücretsiz geçmeye çalışan kişilerle çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak yaralandı. Polis ekiplerinin tespit ettiği şühelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA
10 Mart 2022 Perşembe, 13:08
Metrobüs görevlisine bıçaklı saldırı
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İstanbul Ayvansaray metrobüs durağındaki turnikelerden ücretsiz geçmeye çalıştıkları iddia edilen İ.K. ve S.K. ile güvenlik görevlisi N.Y. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında bıçakla yaralanan N.Y, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

METROBÜSE BİNEREK KAÇTILAR

Metrobüse binerek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden S.K. Küçükçekmece'de kaldığı adreste gözaltına alındı. İ.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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