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Metroda intihar girişimi: Yenikapı istasyonu kapatıldı

Metroda intihar girişimi: Yenikapı istasyonu kapatıldı

22.06.2025 17:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Metroda intihar girişimi: Yenikapı istasyonu kapatıldı

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu, Yenikapı istasyonunun işletmeye kapatıldığını duyurdu.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda kimliği belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Hat üzerindeki Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul’’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.”

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