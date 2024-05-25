MetroPOLL anketinde çarpıcı sonuçlar: Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?

''Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?'' sorusunun sorulduğu MetroPOLL anketine göre yurttaşların yüzde 78,6'sı 'Barınaklara alınmalı'' yanıtını verdi. 'Uyutulmalı' yanıtını verenler ise yüzde 2,7 oranında ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 12:06
MetroPOLL anketinde çarpıcı sonuçlar: Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sokak hayvanlarına yönelik yapmış oldukları bir anket çalışmasını paylaştı. 

''Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?'' sorusunun sorulduğu araştırmada katılımcıların yüzde 78,6'sı 'Barınaklara alınmalı'' yanıtını verdi. 

'UYUTULMALI' DİYENLER 2,7

Ankete katılanların yüzde 16,9'u ise 'Sokakta bakılmalı/beslenmeli'' yanıtını verirken 'Uyutulmalı diyenlerin oranı 2,7'de kaldı. 

 

SİYASAL PARTİ TERCİHLERİNE GÖRE YÖNELİMLER

Seçmenlerin siyasal parti tercihleriyle ilişkili olarak yayınlanan ankette sokak köpeklerinin 'barınaklara alınması' yanıtını verenler; AKP'de yüzde 73,9, CHP'de yüzde 81,4, MHP'de yüzde 74,7, İYİ Parti'de yüzde 83,9, DEM Parti'de ise yüzde 77,7 olarak ölçümlendi. 

''Sokakta bakılmalı/beslenmeli'' yanıtını veren seçmenlerde ise AKP yüzde 23, CHP'de yüzde 15,1, MHP yüzde 20,8, İYİ Parti yüzde 11,4, DEM Parti yüzde 20,3 olarak kaydedildi.

''Uyutulmalı'' yanıtını verenlere bakıldığında ise siyasal tercihlerine göre AKP'de yüzde 2,4, CHP'de yüzde 1,5, MHP'de yüzde 3,9, İYİ Parti'de yüzde 3.4, DEM Parti'de yüzde 0,8 olarak görüldü.


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