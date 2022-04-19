MetroPOLL Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı: AKP-MHP seçmeni de şikayetçi
MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin gidişatına ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 70.8'e çıktı.
MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Mart 2022' anket sonuçlarını paylaştı. 'Türkiye'nin Gidişatı' isimli anket sonuçlarına göre, Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 70.8'e çıkarken, 'iyiye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 22.1'de kaldı. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 5.2'de kalırken, 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 1.8'de kaldı.
AKP SEÇMENİNİN YÜZDE 32.5'İ MEMNUN DEĞİL
Ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 58.2 'iyiye gidiyor' derken, 'kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 32.5'de kaldı. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 5.8'de kalırken, 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 3.4 olarak gerçekleşti.
MHP SEÇMENİNİN YÜZDE 40'I MEMNUN DEĞİL
Anket sonuçlarına göre, MHP seçmeninin yüzde 44.6'sı 'iyiye gidiyor' derken, 'kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde yüzde 40 olarak gerçekleşti. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 14.4'de kaldı.
İşte o anket...
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