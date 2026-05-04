MetroPoll'de görev değişimi: Özer Sencar görevden ayrıldı, yerine gelen isim Suat Kınıklıoğlu

MetroPoll Araştırma şirketinin CEO'su ve Genel Müdürü Özer Sencar, şirketteki görevine veda etti.

Şirket, Özer Sencar'ın yerine eski AKP Milletvekili ve STRATİM Direktörü Suat Kınıklıoğlu'nun getirildiğini duyurdu.

ŞİRKETTEN SENCAR'A TEŞEKKÜR

Açıklamada Sencar'a teşekkür edilerek "Yeni dönemde bu sorumluluğu üstlenen Suat Kınıklıoğlu’na hoş geldin diyor; kendisinin liderliğinde Metropoll’ün bağımsız ve bilimsel araştırma vizyonunu daha da ileriye taşıyacağına olan tam inancımızla yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

21 YILDIR GÖREVDE

MetroPoll araştırma şirketi 2005'te kurulurken genel müdürlük koltuğunda şirket kurulduğu günden beri Özer Sencar oturuyordu.

Kamuoyu Duyurusu

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin kuruluşundan bu yana CEO ve Genel Müdürlük görevlerini büyük bir titizlikle yürüten Özer Sencar, Mayıs 2026 itibarıyla Genel Müdürlük bayrağını Suat Kınıklıoğlu’na devretmiştir.

SUAT KINIKLIOĞLU KİMDİR?

1965'te Almanya'da doğan Suat Kınıklıoğlu, 1995-1996 yıllarında Demokratik Sol Parti'de (DSP) siyaset yaptı.

Kınıklıoğlu 22 Temmuz 2007 seçiminde AKP Çankırı Milletvekili seçildi.

Kınıklıoğlu, AKP'de 2009-2012 yılları arasında MKYK üyesi olarak da görev yaptı.

Suat Kınıklıoğlu, Stratejik İletişim Merkezi (STRATİM) direktörü olarak görevini sürdürüyordu. Kınıklıoğlu, son yıllarda iktidara yönelik eleştirel pozisyonuyla biliniyor.