MetroPOLL'den son araştırma: Millet İttifakı için 'dindarlar' anketi
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'na dindarların bakışı MetroPOLL anketinde işlendi. Ankete göre, ittifak iktidar olursa endişe duyacak olan dindarların oranı yüzde 33,2, endişelenmeyeceklerin oranı ise yüzde 59,9 şeklinde.
Millet İttifakı hakkında yapılan 'dindarlar' anketinin sonuçlarını MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankette katılımcılara, "CHP-İYİ Parti'nin Millet İttifakı iktidara gelirse sizce dindarlar baskı görür mü?" sorusu yöneltildi.
Soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 33,2 'Evet', yüzde 59,9'u 'Hayır' yanıtın verdi.
Katılımcıların partilere dağılımı ise şöyle oldu:
AKP'LİLER
EVET: Yüzde 70
HAYIR: Yüzde 23,8
FİKRİM YOK: 5,5
CHP'LİLER
EVET: Yüzde 10,8
HAYIR: Yüzde 86,1
FİKRİM YOK: 3,1
İYİ PARTİLİLER
EVET: Yüzde 7,4
HAYIR: Yüzde 87
FİKRİM YOK: 5,6
HDP'LİLER
EVET: Yüzde 18
HAYIR: Yüzde 82
FİKRİM YOK: 0
MHP'LİLER
EVET: Yüzde 52,9
HAYIR: Yüzde 37,8
FİKRİM YOK: 9,3
DİĞER PARTİLİLER
EVET: Yüzde 35,1
HAYIR: Yüzde 58,5
FİKRİM YOK: 6,4
KARARSIZLAR
EVET: Yüzde 15,3
HAYIR: Yüzde 66,8
FİKRİM YOK: 17,9
PROTESTO OY
EVET: Yüzde 27,8
HAYIR: Yüzde 64,2
FİKRİM YOK: 8,1
CEVAP YOK
EVET: Yüzde 25
HAYIR: Yüzde 47,8
FİKRİM YOK: 27,2
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