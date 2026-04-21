Mevlidinebi kapsamında meydanlara inen Hizbullah, Diyarbakır’da miting düzenledi: Hizbullah’tan ‘İhvan’ propagandalı miting!

Gazetemiz Cumhuriyet; 2000’deki Beykoz Operasyonu’nun ardından medrese-vakıf-siyasi parti yapılanmasına geçen Hizbullah terör örgütünün İslamlık elçisinin doğumunun bin 500. yıl dönümü gerekçesiyle 12-26 Nisan tarihleri arasında “Mevlidinebi etkinlikleri” düzenleyeceğini gündeme getirmişti. Örgüt; 12 Nisan’da planladığı Batman mitinginin ardından önceki gün de Diyarbakır’da miting düzenledi.

HİZBULLAH’IN BÜTÜN YAPILANMALARI GÖREV ALDI

Miting; Hizbullah’ın MEB yapılanması Peygamber Sevdalıları Platformu/Vakfı (PSP) öncülüğünde, medrese yapılanması İttihadululema ile siyasi ayağı HÜDA PAR’ın desteğiyle gerçekleşti. Alanda üstünde “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir” (Kelimeitevhid) yazan “tevhid bayrakları” (hilafet bayrağı) dalgalandırıldı. Mitingte İttihadululema yönetim kurulu üyeleri sözde hocalar Remzi Uçar ile Osman Teyfur konuşma yaptı.

İHVANCILIĞIN PROPAGANDASI YAPILDI

Mitingdeki konuşmalarda; Filistin ve İran’da süren savaşlara değinilerek, ümmet vurgusu yapıldı. Bu kapsamda mitingde konuşan Uçar; “Biz birleşince dünya önümüzde duramayacak. O yüzden gecelerini gündüzlerine katıp bizim aramıza ihtilaf sokmaya çalışıyorlar. Buna fırsat vermememiz lazım” dedi. Diğer sözde hoca Teyfur da konuşmasında Mısırlı selefi-cihatçı örgüt İhvanımüslim’in (Müslüman Kardeşlerin) kurucusu Hasan el-Benna’ya atıf yaparak; “Tekrardan vahdeti tesis etmemiz lazım. Bu, Allah’ın emridir, Allah’ın Resulü’nün (İslamlık elçisi) emridir. Şehid İmam Hasan el-Benna’nın da yıllar öncesinde dediği gibi: Amacımız Allah’ın rızası, rehberimiz Hz. Muhammed, düsturumuz Kuran, yolumuz Peygamberin rehberliğinde cihad, bu yoldaki en büyük temenni ve isteğimiz de Allah yolunda şehid olmaktır. Bizler bu hedefler doğrultusunda bir olmalıyız” diye konuştu.

HÜDA PAR TAM KADRO YER ALDI

Mitinge; HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Genel Sekreter Hüseyin Yılmaz, Genel Başkan Yardımcıları Yunus Emiroğlu, Hüseyin İmir, Mehmet Şah Gültekin, GİK Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, Diyarbakır İl Başkanı Zeynel Abidin Gülsever, GİK Üyesi Vedat Turgut ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile Batman Milletvekili Serkan Ramanlı katıldı.

BULGARİSTAN’DAN BANGLADEŞ’E KADAR SELEFİ MİTİNGTE YER ALDI

İhvan propagandasının yapıldığı mitinge; Irak Sünni Evkaf Başkan Vekili Dr. Muhammed Salih Reşat ile Evkaf Bakanlığı Daire Başkanı Dr. Ahmet Cemil Müderris, Duhok Evkaf Müdürü Dr. Nasih Muhammed Osman katıldı. Bunun yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) Bizutnawa İslami Derneği yetkilileri Ahmet Germiyan ile Kemal Zirari; İslami Kürdistan Birliği (Yekgirtu) yetkilileri Said Mustafa, Casim Muhammed ile Muhammed Daratuyi ve Filistin, Suriye, Bangladeş, Afganistan ve Bulgaristan’dan birçok sözde hoca mitingte yer aldı.

‘ANAM, BABAM FEDA OLSUN...’

Etkinlikte çocuklar da yer aldı. Mitingde kız ve erkek çocuk gruplarına ezgi ve ilahiler okutturuldu. Sahnede ve miting alanındaki birçok çocuğun elindeki dövizlerde “Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah” ifadesinin yazması ise dikkat çekti.

MEVCUT ELEBAŞI TALİMAT GÖNDERMİŞTİ

Hizbullah’ın mevcut elebaşısı ve terörden arananlarda kırmızı listede bulunan Edip Gümüş, söz konusu mitinglerden önce 17 Ocak’ta taraftarlarına dikkat çeken bir ileti yayınlamıştı. Gümüş iletisinde, “Çocuklarınıza düşmana karşı mücadeleyi aşılayın”, “Yeni medreseler açın, sohbet halkaları kurun” ve “Sosyal medyadan tebliğ yapın” talimatlarını vermişti.