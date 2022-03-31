Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'müzakere' açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir iki hafta içinde dışişleri bakanları görüşmesi olabilir" dedi. Çavuşoğlu, liderler görüşmesine dair de açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesine dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Rusya ve Ukrayna heyetleri için İstanbul'da kurulan barış masası, Türkiye'ye duyulan güvenin kanıtı.
Biz onlara şunu söyledik. Artık bir yerde buluşup bu işi bir neticeye ulaştırmanız lazım. Daha sonra kararlarını aldılar, Türkiye'de olması yönünde karar aldılar. Putin, Sayın Cumhurbaşkanımızı aradı ve heyeti İstanbul'a gönderiyorum dedi.
İkinci aşamada biz Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi için çalışma yapıyoruz. Dün bakanlarla görüştük, elimizden geleni yapacağımızı ilettik. Kuleba, Ukrayna olarak böyle bir toplantıya gelmek istediğini, iki taraf da hazır olduğunda söyledi. Ukrayna teklifini Rusya'ya iletti, liderlerine götüreceklerini söylediler. Önümüzdeki günlerde liderler arasında ayrı kanallar da var, bu çerçevede atılacak adımlar, yani bu hassas konularda varılabilecek anlayışa bağlı. Biz hem ev sahibi, hem de müzakerecilik yapan bir ülke olarak kesin bir tarih veremeyiz. Ancak 1-2 hafta içinde daha üst düzey bir görüşmenin olabileceğini söylemişlerdi.
Sayın Putin'in Türkiye gelme durumu var, Putin'den bir tarih bekliyoruz yüksek düzeyli işbirliği toplantısı kapsamında. Ne zaman geleceği konusunda bir şey söylemek mümkün değil"
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