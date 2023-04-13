Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...

Yayınlanma: 13.04.2023 - 12:03

Güncelleme: 13.04.2023 - 12:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan yayında, yaptırdıkları anket çalışmalarına güvenmediklerini belirtti.

"GÜVEN OLMAZ"

İHA'nın haberine göre Erdoğan, yapılan anket sonuçlarının yanıltıcı olabileceğini belirterek, “Şu anda bizim yaptığımız anketlere deprem sebebi ile güven olmaz ama anketlerimiz dışında açılış törenleri vs. meydanların dilini en iyi bu fakir anlar. Meydanların dili bize yürüyeceksin millet yürüyecek ardından diyor. Bunu Bağcılar’da gördüm, Pendik’te gördüm” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, ‘Seçimler ilk turda biter mi’ sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Milletimin bu noktada işi zora sokmadan bitireceği inancındayım. Bu kararlılığı Pendik, Bağcılar, deprem bölgesinde gördüm. Milletim işi zora sokmadan bitirecektir diye düşünüyorum" dedi.

Erdoğan'ın yaptırdıklarını söylediği anketler dışındaki çalışmalarda ise durum pek parlak değil. ORC Araştırma dün, 7-11 Nisan tarihleri arasında, 42 ilde 5 bin 400 katılımcı ile gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Buna göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7,4 puan önünde.

Anketin sonuçları şöyle:

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,9

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,5

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Yüzde 7.2

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Yüzde 2,4

KILIÇDAROĞLU'NDAN FARK

Gezici Araştırma, 1–2 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, ''Hangi adaya oy vereceksiniz'' diye soruldu. Kararsızların dağıtıldıktan sonra katılımcılar şöyle yanıt verdi:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 53,4

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.2

Muharrem İnce: Yüzde 2,1

Sinan Oğan: Yüzde 1,3