Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar!

Antalya'da yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti.

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar!
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 14:22

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.

Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.


Etiketler: #Antalya #mezar #mezar taşı

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