Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 14:22

Güncelleme: 14.03.2025 - 14:38

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.

Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.