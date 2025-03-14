Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar!
Antalya'da yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti.
Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.
Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.
Etiketler: #Antalya #mezar #mezar taşı
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