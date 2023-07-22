Mezarı başında anıldı: ‘Kemal Türkler işçi sınıfıdır’

Yayınlanma: 22.07.2023 - 16:14

Güncelleme: 22.07.2023 - 16:31

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kurucusu ve ilk genel başkanı, Maden İş Genel Başkanı, Türkiye işçi sınıfının unutulmaz önderlerinden Kemal Türkler, katledilişinin 43’üncü yılında Topkapı’daki mezarı başında anıldı.

Anmaya Kemal Türkler'in ailesi, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK şube örgütleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Topkapı Çamlık Mezarlığı girişinden Kemal Türkler’in mezarına kadar süren toplu yürüyüşün ardından saygı duruşuyla başlayan anma programında ilk olarak DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu konuşma yaptı.

Serdaroğlu, Türkler’in yaşamı boyunca emekten ve işçilerden yana mücadele ettiğini belirterek, “40 yıl 140 yıl da olsa burada Kemal Türkler’i unutmadığımızı göstereceğiz. Birilerine de Kemal Türkler’i biz öldürdük, işçi sınıfının başı gitti, dağıldı dedirttirmeyeceğiz” dedi.

"BABAMLA HEP GURUR DUYDUM"

Serdaroğlu’nun konuşmasının ardından Türkler’in ailesi adına konuşmayı kızı Nilgün Soydan Türkler yaptı.

Nilgün Soydan Türkler, anmaların önemine değinerek gelen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Babamla hep gurur ve onur duydum. Ona söz verdiğim gibi cenazesinin arkasından yürürken asla ağlamadım. Ben hepinizi aynı dirençte hayatınıza sahip çıkmaya çağırıyorum. Biz yıllardan beri babamın mezarı başında buluşuyoruz. Nasıl bir miras bırakmış ki bize hala sizlerle burada kucaklaşabiliyoruz.”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, ülkenin ekonomi başta olmak üzere birçok konuda ağır bir süreçten geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün yaşadığımız bu ağır tablonun, ülkedeki işçi sınıfının yarısından fazlasının açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkum edildiği, ülkede yıllarca emek üretmiş ve emekli olmuş insanlarımızın bırakın yoksulluk ve açlık sınırını, açlık sınırının bile yarısı kadar bir ücret ile hayatını sürdürmek zorunda bırakıldığı, gençlerimizin geleceğinin işsizlikle karartıldığı, Türkiye işçi sınıfının sendikasızlığa ve örgütsüzlüğe mahkum edildiği bu tablo tesadüf değil. 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz.”

Türkler'in işçi sınıfı için öneminden de bahseden Çerkezoğlu, “Kemal Türkler işçi sınıfıdır. Onun açtığı yoldan yürümek Türkiye işçi sınıfının mücadelesini büyütmektir” ifadelerini kullandı.

Anma, sloganların ve mezara karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.