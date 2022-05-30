Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde mezarlık girişindeki 2 demir kapıyı çaldığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi'ndeki mezarlık girişindeki 2 demir kapı, 20 Mayıs'ta çalındı. Mahalle muhtarının şikayetiyle jandarma soruşturma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, şüphelilerin 16 ARJ 929 plakalı araçla kaçan O.A. ve H.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, demir kapıları çaldıklarını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi, çıkarıldıkları adliyede 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.
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