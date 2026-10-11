Mezarlıkta budama yaptığı ağaçtan düşen imam öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde, mezarlıkta temizlik ve budama yaptığı sırada ağaçtan düşen 4 çocuk babası imam Halil Kısa (51), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kısa’nın 4 ay önce Adana’nın Pozantı ilçesinden Tarsus’a tayin olduğu ve burada göreve başladığı belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi’ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mahallede imamlık yapan Halil Kısa, mezarlıkta temizlik ve budama yaptığı sırada çıktığı ağaçtan düştü. Kısa’yı yerde gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kısa, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kısa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.