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Hatay'daki bir lisenin mezuniyet töreninde Suriye bayrağı açıldı

Hatay'daki bir lisenin mezuniyet töreninde Suriye bayrağı açıldı

19.06.2025 13:41:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
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Hatay'daki bir lisenin mezuniyet töreninde Suriye bayrağı açıldı

Hatay Antakya'da bir lisenin mezuniyet töreninde öğrenciler Suriye bayrağı açtı.

Suriyeli öğrencilerin de eğitim gördüğü Hatay Antakya Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde geçen cuma günü mezuniyet töreni düzenlendi. Törende dikkat çeken anlar yaşandı. Bazı öğrenciler tören sırasında bozkurt işareti yaptı. Öte yandan okuldaki Suriyeli öğrenciler ise okul önünde ve bahçesinde Suriye bayrağı açtı.

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