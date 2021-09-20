MG’den şarj edilebilir hibrit

20 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG’nin C SUV segmentindeki yeni modeli EHS PHEV; göz alıcı tasarımı, geniş hacmi ve yüksek verimliliği sayesinde sınıfındaki rakiplerinden ayrışıyor.



Yeni MG EHS PHEV, iki motorlu bir hibrit sisteme sahip. 122 beygir (90 kW) güç üreten elektrik motoru ve 162 beygir güç üreten 1.5 litre turbo benzinli motoru birlikte çalıştığında elde ettiği azami 258 beygir (190 kW) güç ile kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

16,6 kWsa’lik bataryasıyla 52 km elektrikli menzil sunan MG EHS PHEV, 100 kilometrede sadece 1.8 litre yakıt tüketiyor. MG’nin yeni modeli WLTP sonuçlarına göre kilometrede 43 gram karbondioksit emisyonu üretirken yenilikçi 10 vitesli otomatik şanzımanıyla 100 kilometre hıza 6,9 saniyede çıkarak hem çevre dostu hem de yüksek performanslı bir otomobile sahip olunabileceğini gösteriyor.

Araç, güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Benzinli versiyonu Euro NCAP’tan 5 yıldız alan modelde; Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Kör Nokta Uyarı Sistemi, Önden Çarpışma Uyarı Sistemi, Otomatik Acil Durum Freni, Şeritten Çıkma Uyarısı ve 360 derecelik kamera gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri yer alıyor.

Boyutlarıyla C SUV segmentindeki birçok rakibinden daha geniş bir iç mekân sunan MG EHS PHEV, LED gündüz sürüş farları, sportif görünümü ve üst düzey konfora sahip kaliteli iç tasarımıyla farkını ortaya koyuyor. Araçta yer alan 12.3 inçlik dijital gösterge paneli sürücüsüne sürekli bilgi sağlarken 10.1 inçlik dokunmatik ekranı sorunsuz akıllı telefon entegrasyonu ve kullanışlı menü sistemiyle günümüz otomobillerinden beklenen tüm yüksek teknolojiyle donatılmış bilgi-eğlence fonksiyonlarını eksiksiz bir şekilde kullanıcısına sunuyor.

KALABALIK AİLELER İÇİN JOGGER

Dacia, beş ve yedi kişilik versiyonlara sahip olan yeni nesil aile otomobili Dacia Jogger’ı tanıttı. Bir station wagon kadar uzun, MPV kadar geniş ve SUV kadar kaslı bir yapıya sahip olan Dacia Jogger, bu özellikleriyle kendi sınıfını yarattı.

Dacia Jogger’ın tasarımında Sandero’dan esintiler görüyoruz. Otomobilin ön cephesi Dacia markasına özgü geniş ön ızgara, köşelere kadar uzanan geniş çamurluklar ve tasarım detaylarıyla hareketlendirilen yatay bir motor kaputu ile dikkat çekiyor.

Dacia Jogger, üç koltuk sırası üzerinden yedi kişiye kadar oturma alanı sunuyor. Beş kişilik versiyon 708 litre, yedi kişilik versiyonda ise 160 litre olan bagaj hacmi üçüncü sıra koltukların katlanmasıyla 565 litre’ye ulaşıyor. Dacia Jogger, versiyona bağlı olarak; akıllı telefonla veya akıllı telefon olmadan çalıştırılabilen akıllı Medya Kontrolü, Medya Ekranı ile 8 inçlik dokunmatik ekran ve akıllı telefon navigasyonu ile Wi-Fi ekran yansıtma özelliği sunan Medya Nav olmak üzere üç farklı bilgi-eğlence çözümü ile donatılımış. Ayrıca yol bilgisayarına ait 3.5 inçlik TFT dijital ekranda radyo bilgileri de gösteriliyor.

Dacia Jogger, tamamen yeni 1.0 litre TCe 110 benzinli ve ECO-G 100 benzinli/LPG çift yakıtlı motor seçeneklerine sahip. Altı ileri manuel şanzımanla sunulan yeni TCe 110 benzinli motor, 1.0 litre, üç silindirli, direkt enjeksiyonlu bir turbo motor ve 110 beygir güç üretiyor. ECO-G 100 motor 100 kilometrede 7.6 litre karma yakıt tüketimi ve kilometrede 121 gram karbondioksit salımı ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 40 litre LPG ve 50 litre benzin olmak üzere iki adet depoyla maksimum 1.000 km menzil sunuyor. 2023 yılında ürün gamına hibrit versiyon da eklenecek Dacia Jogger, hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olacak.

KODIAQ SUV BAŞARISINI DAHA İLERİ TAŞIYOR

Škoda dört yıl önce SUV atağını başlatan Kodiaq modelini güncelleyerek daha iddialı hale getirdi. Global ölçekte büyük bir başarıya imza atan Kodiaq, yeni modeliyle birlikte markanın tasarım dilini daha ileriye taşıma iddiasında. Kaput çamurlukların önden itibaren her iki yandan yükseltilirken aracın güçlü duruşu, yeniden tasarlanan altıgen ön panjur ile daha fazla vurgulanmış. Önde ve arkada krom detaylarla birlikte daha ince ve daha dinamik görünüme sahip standart olarak sunulan LED teknolojili farlara yer verilmiş.

Kodiaq’ta bulunan 10.25 inçlik Dijital Gösterge Paneli, farklı arayüzler sayesinde iç mekânı kişiselleştirme imkânı sunuyor ve sürüş deneyimini daha ileriye taşıyor.

Araçta, 8 inç büyüklüğe sahip bilgi-eğlence ekranı da sunuluyor. Yüksek çözünürlüğe sahip ekranın kolay kullanımı ve direksiyondan da yönetilmesi sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan istediği menülere ulaşabiliyor. Standart olarak sunulan kablosuz olarak Bluetooth aracılığı ile bağlanılabilen SmartLink arayüzü, telefonlarınızın Apple CarPlay veya Android Auto ile multimedya sistemi üzerinden çalışmasını ve sürüş esnasında telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Aylrıca Kodiaq artık tüm donanım seviyeleri için yedi kişilik olarak da tercih edilebilecek.

Üç farklı motor seçeneği bulunan yenilenen Kodiaq’ta tercih edebileceğiniz motorlar şu şekilde; 150 beygir güç üreten 1.5 ACT TSI benzinli motor, 4x4 çekiş sistemiyle sunulan 200 beygir güç üreten 2 TDI dizel motor ve 245 beygir güç üreten 2 TSI benzinli motor. Kodiaq’ın tüm versiyonları ise 7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunuluyor. Araç güvenlik konusunda ödün vermiyor. Dokuz adede kadar tercih edilebilen hava yastıklarının yanı sıra geliştirilmiş asistan sistemleri ve güvenlik özellikleriyle birlikte araç içerisindekiler mümkün olan en iyi şekilde korunuyorlar.

Geliştirilen Geri Manevra Uyarı Sistemi ise arka yan bölümden gelen araçları algılıyor ve sürücüye sesli sinyal vererek gerektiğinde de otomatik fren uygulayarak kazaları önlüyor. Şerit Değiştirme Asistanı ise kör noktanızda bir araç olduğunda sizi uyararak güvenli şerit değiştirmenize yardımcı olur. Kodiaq’ta tercih edebileceğiniz Ön Bölge Frenleme Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı ve 360 Derece Çevre Görüş Kamerası gibi geliştirilmiş birçok özellik bulunuyor.

MACERACI YENİ ÜYE ‘RAV4 ADVENTURE’

Toyota, yeni RAV4 Adventure modeliyle RAV4’ün özgün SUV çekiciliğini artırarak ürün ailesini genişletiyor. Modelin “Here yere gidebilme” ruhunu daha da ileriye taşıyan RAV4 Adventure daha sıra dışı ve güçlü bir off-road tarzını yansıtıyor. RAV4 Adventure maceracı kimliğini dikkat çekici ön tasarımıyla açıkça ortaya koyuyor. Tamamen siyah ön panjur görsel etkiyi artırırken Toyota logosu daha aşağıya alınarak panjurun ortasından geçen çift çizgi üzerine konumlandırıldı. Aracın etkileyici duruşu ve SUV tarzı, ön sis farlarındaki yeni siyah çerçeveler ve parlak gümüş rengi tampon altı kaplamayla birlikte daha da güçlendirildi. Bununla birlikte araç, Toyota’nın klasik FJ40 Land Cruiser’ın açık renk tavanına gönderme yapan iki renkli gövde opsiyonuyla alınabiliyor. Tavan, ön sütunları ve arka spoylerin Dinamik Gri renge sahip olduğu Urban Haki gövde aracı daha farklı kılıyor.

RAV4 Adventure, gücünü Toyota’nın dördüncü nesil hibrit elektrikli teknolojisinden alıyor. Standart olarak akıllı dört çeker sistem ile donatılan araçta arka aksta ek olarak kompakt bir elektrik motoru yer alıyor. Verimli ve aynı zamanda güçlü olan bu hibrit ünite, elektrikli motorlarla en yüksek termal verimliliğe sahip motorlardan biri olan 2.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru kombine ediyor. Araç toplamda 222 beygir güç üretiyor ve AWD-i sistemiyle 1.650 kilograma kadar frenli römork çekme imkânı sağlıyor.

SINIRLI SAYIDA SPORTAGE BLACK EDİTİON TÜRKİYE’DE

Kia’nın iddialı modeli Sportage’ın sınırlı sayıda üretilen Black Edition versiyonu eylül ayı itibarıyla Türkiye’de de satışa sunuldu. Göz alıcı tasarımıyla öne çıkan otomobilde siyah detaylar dikkatleri üzerine topluyor.

Sportage 1.6 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle sunduğu güçlü performansın yanında Black Edition versiyonuyla tasarım alanında da iddiasını artırıyor. Siyah detayların öne çıktığı Black Edition versiyonu, siyah renk 17 inç alaşımlı jantlar, gövde rengi kapı kolları, ön ve arka parlak siyah tampon koruma, yeni tasarım parlak siyah radyatör sızgarası, parlak siyah tavan rayları ve LED ön farları ile dikkat çekiyor. Karartılmış Kia logosu ve parlak siyah Sportage logosu ile “Black Edition” farkını ortaya koyuyor.