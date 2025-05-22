Türkiye’nin en üst düzey güvenlik koordinasyon platformu olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 22 Mayıs 2025 Perşembe günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de bir araya geliyor. Peki, MGK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Milli Güvenlik Kurulu üyeleri kimler?

MGK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Güvenlik Kurulu’nun 22 Mayıs 2025 tarihli toplantısı, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 14:00’te başlayacak. Toplantı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek ve yaklaşık 3-4 saat sürmesi bekleniyor. Toplantının ardından, alınan kararlar ve görüşülen konulara ilişkin bir basın bildirisi yayımlanacak.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

MGK’nın daimi üyeleri şunlardır:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan (Başkan)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Genelkurmay Başkanı: Orgeneral Metin Gürak

Kara Kuvvetleri Komutanı: Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

Deniz Kuvvetleri Komutanı: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

Hava Kuvvetleri Komutanı: Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu

Ayrıca, gündemin özelliğine bağlı olarak Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı gibi isimler de toplantılara düzenli olarak katılabilir, ancak bu kişiler doğal üye değildir. Toplantılara katılan ancak oylama yetkisi bulunmayan bir diğer isim ise MGK Genel Sekreteri’dir. 2025 itibarıyla MGK Genel Sekreteri, Vali Okay Memiş’tir.