MGK yapısı 19 Mart’ta değiştirilmişti: ‘Görev ve yetkileri arttı’

Resmî Gazete’de 19 Mart tarihinde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle (CBK) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin yapısı değiştirilmişti. Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, yapılan değişikliğin öne çıkan noktalarını derledi.

‘NEREDEYSE YENİDEN YAPILANDIRILDI’

Esen, MGK’nin yapısının 15 Temmuz 2018’de yayımlanan 6 sayılı CBK ile ortaya konduğunu söylerken, “Bugüne dek 6 sayılı CBK’ya toplam 4 kez müdahalede bulunulmuştur. Son CBK ile ise çok yönlü-köklü ek ve değişiklikler yapılmış, MGK Genel Sekreterliği neredeyse yeniden yapılandırılmış, görev ve yetkileri büyük ölçüde artırılmıştır” dedi.

Esen, ilk olarak, “Kararname içeriğinde bulunan ‘Devletin mili güvenlik siyaseti’ ile ‘milli güvenlik’ tanımlarına bazı tümceler eklenmiştir. Bu bağlamda milli güvenlik siyasetine ‘konuları’ sözcüğü yerine ‘hareket tarzlarına ait esaslar, milli güvenlik tanımına da ‘vatandaşlara güven, huzur ve refah içinde hayatlarını sürdürebilmesi’ ibareleri eklenmiştir. Böylelikle sözü edilen yaşamsal önem taşıyan bu tanımların kapsamları derinleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

YENİ YAPILANMALARA VURGU YAPTI

MGK Genel Sekreteri’nin görevlerinin de değiştiğini kaydeden Esen, “Bu bağlamda, Genel Sekreter’e Milli Güvenlik Belgesinin hazırlanmasının yanı sıra güncellenmesi, görev alanına giren konularda araştırma yapmak, analiz ve değerlendirmeler hazırlamak ve ilgili kurumlarla paylaşmak, kamu idarelerinin dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, TSK dışında seferberlik, savaş hali ve savunma planlaması hazırlıklarında eşgüdümü sağlamak, görev alanına giren konularda kamu idarelerine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek Şeklinde kritik görevler verilmiştir” sözlerini sarf etti.

Esen, teşkilat yapısında ise, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kaldırıldığını, Dış İlişkiler ve Stratejik Daire Başkanlığının, İç/Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirme Başkanlıkları şeklinde iki ayrı başkanlık olarak yeniden yapılandırıldığını, Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Daire Başkanlığının ise, Savunma Planlaması Koordinasyon Daire Başkanlığı olarak yeniden oluşturulduğunun altını çizdi.

GÖREV ALANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLADI

Birim başkanlarının görev alanlarında da yeni düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Esen, “Bu bağlamda, İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirme Başkanlığı, Terörizm/organize suçlar; afetler/göç/sağlık vb. savunma sanayi/siber güvenlikle ilgili sorunlar konusunda araştırma yapmak, analiz ve değerlendirmeler hazırlama konularında uzmanlaşacaktır. Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirilmesi Başkanlığı, Uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler takip etmek, milli güvenlikle ilgili araştırma yapmak, analiz ve değerlendirmeleri hazırlamak, görev alanına giren konularda diğer kamu idareleri ile işbirliği yapmaktan sorumlu olacaktır. Savunma Planlaması Koordinasyon Başkanlığı, TSK dışında seferberlik, savaş hali ve savunma planlamasına yönelik hazırlıkların bakanlık, kamu idareleri ve valilikler tarafından yapılması, uygulanmasında koordinasyon sağlanması ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesi takip edilmesiyle görevlidir” dedi.

Esen, son olarak, “TSK personeli subay/astsubaylar, Genel Sekreter tarafından Genel Sekreterlikte görevlendirilebilecektir. Görevlendirilecek personelin belirlenmesi hazırlıkları MGK Personel Daire Başkanlığı ile MSB tarafından birlikte yapılacaktır” ifadelerini kullandı