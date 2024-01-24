MGM uyardı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 24 Ocak İstanbul'a kar yağacak mı?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:04

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul bugün parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı ise 8 derece.

MGM haritalı hava durumuna göre İstanbul'da önümüzdeki 4 gün içinde herhangi bir kar uyarısı bulunmuyor. Ancak Pazar gününe ait haritada kar yağışlı görünüyor. Buna göre, megakentin yüksek kesimlerinde yağış görülebilir.