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MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi!

MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi!

5.06.2026 15:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi!

Son dakika gelişmesi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Şanlıurfa teşkilatının feshedildiğini açıkladı.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Şanlıurfa teşkilatının feshedildiğini ve göreve Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."

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