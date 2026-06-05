MHP’de ‘mutlak butlan’ kaygısı: ‘Süreç sekteye uğramasın’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi. MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün'e konuşan Bahçeli, tartışmaların siyasi boyutu bulunsa da meselenin hukuki olduğunu savundu. Bahçeli, “Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Yargı sürecinin sonuçlanmasını beklemek şarttır. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. CHP faaliyetleri meri hukuk çerçevesinde ve yetkili kurullar eliyle yürütülecektir” ifadelerini kullandı. Yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “Yolsuzluk, yapanın yanına kâr kalmamalıdır. Ahlaksızlığa, kamu malını peşkeş çekmeye rıza gösterilmemelidir. Siyaseti millete hizmet düsturundan çıkarıp menfaat teminine ve kişisel ikbal hesabına çevirenler hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun koruma görmemelidir” dedi.

MHP'DE ASIL GÜNDEM SÜREÇ

Ancak kulislerde Bahçeli'nin açıklamalarının yalnızca CHP tartışmasına ilişkin olmadığı değerlendirmesi yapılıyor. MHP kaynakları, son dönemde siyasi gündemin tamamen CHP'deki liderlik ve kurultay krizine kilitlendiğini, bunun da açılım sürecine ilişkin tartışmaları geri plana ittiğini ifade ediyor. Parti kurmayları, sürecin belirli bir takvime bağlanmadan ilerlediğini ancak son haftalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle kamuoyunun dikkatinin farklı alanlara kaydığını belirtiyor. MHP çevrelerinde, "Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden biri olan süreç ikinci plana düştü. Bütün siyasi enerji CHP tartışmalarına harcanıyor" değerlendirmelerinin yapıldığı aktarılıyor.

KOD YASA ASKIYA MI ALINDI?

Kulislerde konuşulan bir diğer başlık ise sürecin hukuki altyapısına ilişkin hazırlıklar... MHP'nin uzun süredir çeşitli yasal düzenlemelerin gündeme alınması gerektiğini savunduğu, buna karşın AKP'nin son dönemde daha temkinli bir çizgiye yöneldiği belirtiliyor. Özellikle Ankara'da "çerçeve yasa" veya "kod yasa" olarak adlandırılan ve sürecin hukuki altyapısını oluşturması beklenen düzenlemenin askıya alındığı konuşuluyor. DEM Parti yöneticileri de daha önce bayram sonrasına işaret etmiş ancak beklenen adımlar henüz atılmamıştı. İktidar kaynaklarına göre AKP, güvenlik bürokrasisinden gelecek değerlendirmeleri bekliyor. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın örgütün silah bırakma sürecine ilişkin hazırladığı raporların belirleyici olacağı ifade ediliyor. Ankara kulislerinde söz konusu raporların beklenen düzeyde olumlu olmadığı yönündeki değerlendirmeler de dikkat çekiyor.

‘DEVLET KURUMLARININ RAPORLARI BELİRLEYİCİ OLACAK’

AKP kaynakları, bu nedenle yeni bir yasal düzenleme konusunda acele edilmeyeceğini, süreçte bundan sonraki adımların güvenlik kurumlarının ortaya koyacağı tabloya göre şekilleneceğini belirtiyor. MHP'nin ise sürecin tamamen rafa kaldırılmasına karşı olduğu, ancak atılacak adımların devlet kurumlarının değerlendirmeleri doğrultusunda ilerlemesi gerektiği görüşünü savunduğu ifade ediliyor. Parti kaynakları, "Süreç devam etmeli ancak devletin elindeki veriler ve sahadaki gelişmeler dikkate alınmalı" görüşünü dile getiriyor.