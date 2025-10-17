Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 12:49:00
MHP'de taciz iddiasının yarattığı kriz büyüyor... 6 isim istifa etti!

MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddialarının partide yarattığı kriz sürüyor. İddiaların ardından İl Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Koray Yılmaz, Neşet Er, Mustafa Nail Alpaslan, Medeni Kamer, Tuncay Ateş ve Murat Motor, çeşitli gerekçelerle görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. İstifaların arkasında, taciz iddialarının yarattığı rahatsızlığın olduğu öne sürülüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı hakkındaki taciz iddiaları, partide ciddi bir kriz yarattı. İl teşkilatında başlayan huzursuzluk, kısa sürede üst düzey istifalarla gün yüzüne çıktı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; iddiaların ardından 6 il yöneticisi görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. MHP Kocaeli İl Yönetimi, gelişmelerin ardından olağanüstü toplantıya çağrıldı.

İSTİFA DEPREMİ!

Taciz iddialarının ardından MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu’ndan peş peşe istifa haberleri geldi. Yönetim kurulu üyeleri Bülent Koray Yılmaz, Neşet Er, Mustafa Nail Alpaslan, Medeni Kamer, Tuncay Ateş ve Murat Motor, çeşitli gerekçelerle görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

İstifaların arkasında, taciz iddialarının yarattığı rahatsızlığın olduğu öne sürülüyor.

YENİ ATAMALAR BAŞLADI

İstifa eden İl Başkan Yardımcısı Neşet Er’in yerine Fatih Aksoy’un atandığı duyuruldu. Boşalan diğer pozisyonlara ilişkin atamaların da önümüzdeki günlerde tamamlanacağı kaydedildi.

Ancak partideki krizin sadece idari değil, aynı zamanda ahlaki ve siyasi bir tartışmaya dönüştüğü de belirtiliyor.

İL BAŞKANI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR!

Öte yandan, Tuncay Batı hakkındaki taciz iddialarının yargıya taşındığı ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Batı ise; hakkındaki suçlamaları reddederken, sürecin bir 'itibar suikastı' olduğunu savundu.

Parti genel merkezinden ise; konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

