MHP'den, Dervişoğlu'na 'dava arkadaşı' yanıtı: 'Haddini iyice aştı'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"HADDİNİN SINIRLARINI İYİCE AŞTI"

Büyükataman, Dervişoğlu'nun unutulmaya yüz tuttuğunu ve ismini gündemde tutabilmek için sistematik olarak MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye saldırdığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında bol keseden salladığı yalanlarla haddinin sınırlarını iyice aşmıştır. Milliyetçilikten, dava arkadaşlığından, hatıralardan dem vurup hamasi söylemlerin arkasına saklanan bu şahıs kontrolünü iyiden iyiye kaybetmiştir. Siyaset arenasında yedek parça olmaktan öteye gidemeyen İP'in ve Genel Başkanı Müsavat'ın dünü ve hatıraları son derece açıktır."

"ADETA BOŞLUKTA SAVRULMAKTA"

İktidarın, 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği sürecin en başından itibaren halkın Devlet Bahçeli'ye olan güvenini 'tartışmasız bir şekilde gösterdiğini' öne süren Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"Müsavat Dervişoğlu'nun yakın zamanda Terörsüz Türkiye hedefine karşı yapmaya kalkıştığı mitinglere milletimizin itibar etmemesi kendisine olan güvensizliğin en net örneklerinden bir tanesi olmuştur. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin menfaatlerinin korunması, kardeşliğimizin yaşatılması için atılmış bir adım, vatanımızın parçalanmasının önünde aşılmaz bir sur gibi duran milli bir stratejidir. Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi ve onun mümtaz Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye olan sarsılmaz güveniyle her türlü fitne tuzağını bertaraf etmiştir.

Arka kapı pazarlıklarıyla siyasi varlığını sürdürmek için çırpınan, menfaatine göre her dönem farklı bir kılığa giren Müsavat Dervişoğlu, tükenmişlik sendromu yaşadığı için idrak yolları tıkanmış, zehirli dilinin İP'i de bu yüzden çözülmüştür.

Dervişoğlu'nun Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket'in aziz hatıralarıyla ilgili tek bir kelime etmeye hakkı yoktur. Müsavat Dervişoğlu, Ülkücü Hareket'i satıp gittiği günden itibaren bir türlü kişiliğini ve duruşunu bir zemine oturtamamış, derin bir kişilik bunalımı yaşamaktadır. İP, siyasi çizgisi belli olmayan, ne olduğuna karar verememiş bir halde adeta boşlukta savrulmaktadır."