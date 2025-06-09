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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Zeyrek için başsağlığı diledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Zeyrek için başsağlığı diledi

9.06.2025 18:10:00
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ANKA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Zeyrek için başsağlığı diledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli elektrik akımı sonucu hastaneye kaldırılan 3 gün sonra yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı verdi. 

Bahçeli X hesabından yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

''Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. 

Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum.  

Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun.'' 

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