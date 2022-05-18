Hedef almıştı: MHP Canan Kaftancıoğlu'nu 'buzladı'

MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan haber görüntülerinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görüntüleri hiç gözükmeyecek şekilde buzlanarak verildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:16
Hedef almıştı: MHP Canan Kaftancıoğlu'nu 'buzladı'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı. Kanal D Haber'in akşamki bülteninde bu sözler yayımlandı.

Kanal D'de Bahçeli'nin konuşması yayımlanırken Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüleri de yayına verildi. 

MHP'nin resmi twitter hesabından Kanal D'deki haberin videosu paylaşıldı. MHP'nin paylaşımında, Kaftancıoğlu'nun görüntüsünün buzlandığı görüldü.


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