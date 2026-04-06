MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini bildirildi. Yeni açıklama ile il başkanlığı görevine, 2019-2024 dönemi eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın atandığı duyuruldu. Peki, MHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Volkan Yılmaz kimdir? Volkan Yılmaz'ın önceki görevleri neler?

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

Volkan Yılmaz 17 Ocak 1972 yılında İstanbul Silivri ilçesinin Kamiloba Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde tamamladı.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası’nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi’nin mütevelli heyetindedir.

VOLKAN YILMAZ'IN ÖNCEKİ GÖREVLERİ NELER?

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmıştır.

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olmuştur.