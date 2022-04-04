MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan ekonomik kriz isyanı
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yaşanan ekonomik kriz hakkında açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum" dedi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı televizyon programında ekonomi hakkında açıklamalarda bulundu.
"PROBLEM ORTADAN KALKMIYOR"
Enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yurttaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” açıklamasında bulundu.
“BUNLARI KABUL ETMEK LAZIM”
Ersoy, şunları söyledi:
- Dünya ekonomilerini ülke ülke değerlendirdiğimizde dünya ülkelerin bunları aşacak altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş maalesef. Gerçekten bunları kabul etmek lazım.
- ‘Dünyada pandemi var. Böyle oldu, enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak.
- Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum.
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