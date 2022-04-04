MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan ekonomik kriz isyanı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 23:06

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı televizyon programında ekonomi hakkında açıklamalarda bulundu.

"PROBLEM ORTADAN KALKMIYOR"



Enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yurttaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” açıklamasında bulundu.

“BUNLARI KABUL ETMEK LAZIM”

Ersoy, şunları söyledi: