MHP’li başkan denizi dolduracak

AKP’li belediyelerin yanı sıra son olarak MHP’li Rize Çayeli Belediyesi de 25 bin 600 metrekarelik alanı doldurmak için girişimlerine başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuran belediye, 9 milyon 100 bin TL değerindeki projesini Büyüktaşhane Mahallesi’nde yapacak.

Bu dolgu işlemiyle birlikte “Rekreasyon ve Sportif Faaliyet Amaçlı Deniz Dolgusu” projesi yaşama geçirilicek. Belediyenin hazırladığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda kaya dolgusu işlemlerinin deniz dibinde tahribata yol açacağı belirtildi.

Ayrıca, proje sahasının yer aldığı bölgenin balık popülasyonu bakımından zengin olduğu da aktarıldı.

Deniz dolgusu projeleri, kıyı erozyonunu tetiklemesinin yanı sıra deniz içerisindeki doğal yapıyı bozması sebebiyle de uzmanlar tarafından eleştiriliyor.

Dolguyla birlikte kimyasal özellikleri bozulan denizin kendi kendini yenileme mekanizması çöküyor. Her yağış ve fırtınanın yaşandığı kış aylarında sular altında kalan ve deniz doldurularak yapılan Karadeniz Sahil Yolu da bunun en büyük örneklerinden.