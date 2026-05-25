 MHP’li Feti Yıldız, CHP'ye mutlak butlan kararını eleştirdiği paylaşımını sildi!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.

Yaşananların ardından MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken itiraz kısa zamanda buhar oldu!

PAYLAŞIMI KALDIRDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP’ye ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları üzerinden yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

YETKİ İTİRAZINDA BULUNMUŞTU

Yıldız, paylaşımında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin yürürlükte olduğunu belirterek, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin siyasi partiler açısından uygulanamayacağını savunmuştu. Asliye Hukuk Mahkemelerinin yetki alanının ise genel kurulun seçim dışındaki işlemleriyle sınırlı olduğunu ifade etmişti.

2820 SAYILI KANUN'UN İLGİLİ HÜKMÜ NE DİYOR?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun "Seçimlerin Yapılması" başlıklı 21. maddesinin 11. fıkrasında, siyasi partilerin büyük kongreleri ile il ve ilçe kongrelerinde yapılan seçimler ve bu seçimlere ilişkin itirazların seçim kurullarınca incelenip karara bağlanacağı düzenleniyor.

Söz konusu fıkra şöyle:

"Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür."

Öte yandan CHP'li kurmaylar da 'mutlak butlan' kararının ardından 45 gün içerisinde yeniden kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Siyasi Partiler Kanunu'nun 121'inci maddesindeki düzenlemenin yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

Yıldız "Seçim kurulları (seçim yargısı) ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitiremeyiz" demişti.

KARARDA ATIF YAPILMIŞTI

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 29. maddesinde yer alan; "22 Kasım 1972 tarihli 1630 sayılı Dernekler Kanununun bu kanununa aykırı olmayan hükümleri, siyasi partilerin her kademedeki kongreleri için de uygulanır" hükmü ile aynı kanunun 121. maddesinde yer alan "Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır” ifadelerine atıf yapılmıştı.