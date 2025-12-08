MHP'li Feti Yıldız 'hasta mahkumlar' çıkışı yapmıştı: Tahliye edilen kişi sayısını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün akşam çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez. Ağır hastalığı olanları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz. Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız, açıklamasının gündem olmasının ardından hastalık nedeniyle tahliye edilen kişi sayısını açıkladı.

"1353 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Yıldız, 2024-2025 yılları arasında toplam bin 353 kişinin hastalık nedeniyle infaz ertelemesi yapılarak tahliye edildiğini kaydetti.

Feti Yıldız, şu ifadeleri kaydetti:

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında hastalık nedeniyle, 2024-2025 yılları arasında toplam 1.353 kişinin infaz ertelemesini yapılarak tahliye edilmiştir."