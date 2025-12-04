MHP’li Özdemir’den üniversiteliler için kanun teklifi: Kısıtlamaları kaldırmayı öngörüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üniversite öğrencilerinin elektronik cihazlarda ÖTV’den muaf tutulmaları için kanun teklifini meclise sunduklarını duyurdu.

Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur İttifakı olarak daha önce üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimiz için cep telefonu, tablet ve bilgisayar almaları halinde belirli şartlarla kendilerine tanınan vergi indirimini hayata geçirmiştik. TBMM’ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk. Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz."

9500 TL SINIRI TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği 2023 yılındaki seçim vaatlerinden biri olan üniversite öğrencilerine elektronik cihazlarda ÖTV muafiyeti, 25 Ekim 2023 tarihinde hayata geçirilmişti. Ancak yükseköğretim öğrencilerine 9.500 TL altındaki telefon, bilgisayar ve tabletleri vergi iadesi ile birlikte bir defa olmak şartıyla alabilme koşulu getirilmesi üniversitelilerin tepkisine neden olmuştu.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Teklifin ayrıntılarına göre, eğitim sürecinde akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi ürünler kapsam dahilinde yer alıyor. Mevcut sistemde uygulanan fiyat sınırı şartı bu yeni teklifte yer almıyor. Öğrenciler, bölümleri gereği ihtiyaç duydukları yüksek performanslı bilgisayarları veya güncel telefon modellerini ÖTV ve KDV ödemeden satın alabilecekler.