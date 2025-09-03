MHP’li Öztürk’ten yapay zeka düzenlemesi

MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Halil Öztürk, yapay zekânın kötüye kullanımını önlemek amacıyla bir kanun teklifi hazırladı. Öztürk’ün çalışması, Türkiye’de yapay zekâ alanında hazırlanan ilk kapsamlı düzenleme olma niteliği taşıyor.

TEKLİFİN İÇERİĞİ

Kanun teklifine göre, yapay zeka kavramı ilk kez hukuken tanımlanıyor. Yapay zekâya suç unsuru oluşturacak komut veren kişiler doğrudan fail sayılarak Türk Ceza Kanunu kapsamına alınıyor.

Kişilik haklarına aykırı veya kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içinde kaldırılması zorunlu tutuluyor, kaldırılmadığı takdirde erişim engeli uygulanıyor. Ayrımcı veri setlerinin kullanımı yasaklanıyor ve bu durum “veri güvenliği suçu” kapsamına giriyor.

Teklif, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) seçim güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden içeriklere karşı “acil müdahale” yetkisi veriyor. İhlallerde 10 milyon TL’ye kadar idari para cezası öngörülüyor. Ayrıca yapay zekâ ile çalışan sosyal ağ platformları da Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca hukuki sorumluluk altına giriyor.

'DİJİTAL İSTİKLAL' VURGUSU

Öztürk, teklifin gerekçesinde, siber saldırılar, dijital manipülasyonlar, yalan haberler ve algı operasyonlarının seçim süreçleri ile kamu düzenini tehdit ettiğini savundu. “Yapay zekâya hâkim olamayan toplumlar bu teknolojinin esiri olur” diyen Öztürk, düzenlemeyi “Türkiye’nin dijital istiklali için bir adım” olarak nitelendirdi. Öztürk, Türkiye’nin dijital alanda yalnızca takip eden değil, kuralları belirleyen bir ülke olması gerektiğini ifade ederek, milli savunma alanındaki yerli üretim örneklerini anımsattı.