MHP'lileri taşıyan otobüste yangın: Yolcular tahliye edildi

MHP Dilovası İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, MHP Dilovası İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüs, yeni il başkanına yapılan ziyaretin ardından Dilovası’na dönüşe geçti. Seyir halindeyken otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine sürücü otobüsü durdurdu, araçta bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir kadın sağlık ekiplerince Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangında otobüste maddi hasar oluştu.