MHP'den İYİ Parti'ye geçen Faik Öztürk konuştu: İzini İYİ Parti’den çıkardı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:27

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:07

Türkiye’nin kritik seçimine sayılı günler kala partilere aday adaylığı başvuruları tamamlandı. Adını, sanatçı Safiye Soyman ile yaptığı ortak televizyon ve sahne programlarıyla duyuran Faik Öztürk de İYİ Parti’den Elazığ milletvekili aday adayı başvurusu yaptı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; 2018 seçimlerinde MHP’den aday adayı olan, sağlık sorunları nedeniyle aday gösterilmeyen Öztürk, Cumhur İttifakı’ndan Millet İttifakı’na geçiş sürecini anlattı, “Demokrasi bize şart. Ben tek adam sistemine karşıyım. Tayyip Bey’i de çok severim. Ama bir karar verildiğinde Tayyip Bey’in onayı olmadan o karar verilmiyor" dedi.

"EVDE SAFİYE HANIM'DAN İZİN ALIYORUZ"

Elazığ’da, deprem bölgesinde adaylık çalışmalarını sürdüren Öztürk, MHP’den İYİ Parti’ye geçişinin nedenine dair, “MHP’den İYİ Parti’ye geçiş sebebim Safiye Hanım’ın Meral Hanım’ı (Akşener) çok sevmesi. Bana, ‘Geçersen bir partiye geçersin, aday olursan bir partiden olursun’ dedi. Evde Safiye Hanım’dan izin alıyoruz. İzini İYİ Parti’den çıkardı” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in düşünce ve fikirlerinin de süreçte etkili olduğunu belirten Öztürk, “Meral Hanım’ın Türkiye için düşünceleri, çalışma arkadaşlarındaki disiplinli halden dolayı ben de ısındım, İYİ Parti Elazığ milletvekili aday adayı oldum” diye konuştu.