MHP’li Alanya Belediyesi'nde grev hazırlığı

Belediye işçilerine enflasyon rakamlarının altında zam teklifinde bulunan Alanya Belediyesi, düşük zam nedeniyle tepki topladı. CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, "Belediye, hizmetlerinde köprü olan emekçilerin hakkını vermeli. Hakları verilmezse, arkadaşlarımız grev yapacak" dedi.

Sena Tufan
15 Mayıs 2022 Pazar, 04:00
MHP’li Alanya Belediyesi'nde grev hazırlığı
Abone Ol google-news

MHP’li Alanya Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yapılan belediye meclis toplantısında, belediye işçilerine yüzde 22 oranında zam teklif etti. TÜİK verilerine göre yüzde 69.97 olarak açıklanan enflasyona karşın, belediye işçilerine verilen düşük zam tepki topladı.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, Antalya bölgesindeki diğer işçilerin enflasyon oranında zam aldığını öne sürdü. Zavlak, “Antalya’nın en büyük ikinci bütçesine sahip Alanya Belediyesi bünyesinde görev yapan işçilere enflasyonun yarısından az zam yapmış olması kabul edilemez. Belediye, hizmetlerinde köprü olan emekçilerin hakkını vermeli. Hakları verilmezse, arkadaşlarımız grev yapacak. Belediyenin bu tutumu çalışanları greve sürüklüyor” dedi. 

Meclis’te Zavlak’a yanıt veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Belediye olarak İller Bankası’ndan bütçemizin sadece yüzde 27’sini alıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise yüzde 79’unu alıyor. Bütçemizin elverdiği ölçüde çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız, bu konuda da gerekeni yapıyoruz” diye konuştu. 


Alanya Belediyesi Nazmi Zavlak işçiler zam

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler