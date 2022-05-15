AKP’li Üsküdar Belediyesi boğaz manzaralı arsaları satışa çıkarıyor

15 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

AKP’li Üsküdar Belediyesi, geçtiğimiz günlerde mayıs ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), atıl durumda kalmış arsalarını satmasını, belediye meclisindeki çoğunluğunu kullanarak engelleyen AKP, kendi yönetimlerindeki ilçelerde ise arsa satışlarına son sürat devam ediyor. AKP’li Üsküdar Belediye yönetimi, dördü Çengelköy’de bulunan toplam yedi arsayı, belediyeye gelir getirmesi için meclise satış yetkisi teklifi sundu. Belediye ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne olan borçlarına karşılık, yine Çengelköy’de bulunan iki arsayı trampa etmek için de belediye meclisinden yetki istedi.

Arsa satışlarının ilk olmadığını söyleyen Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Doğan Tekel, “Daha evvel de çeşitli vesilelerle başka ilçelerde trampalar yapmışlar. Bunlar elde ne varsa götürme niyetindeler. İBB’deki arsa satışlarına engel oluyorlar. Ama burada da satış yapıyorlar. Satış yapılmasını gerektirecek makul bir sebep yok. Şu anda belediyenin kasasında 250 milyon TL var. Para olmasına rağmen yine de satış yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne olan borcunu arsa değiş tokuşuyla kapatacak. Arsa satış teklifinin görüşüldüğü ilçe meclis toplantısında, CHP’li üyelerin red oyuna rağmen AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla belediyeye arazilerin satışı için yetki verildi.