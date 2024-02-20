MHP'li başkandan İYİ Partili isme 150 milyon TL'lik jest

Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:47

Güncelleme: 20.02.2024 - 09:47

Cumhur ittifakı ortağı MHP’nin elindeki tek büyükşehir belediyesi olan Manisa’da 150 milyonluk liralık ‘beton parke’ ihalesinin altından İYİ Partili isim çıktı. İhale en düşük teklifi veren şirkete değil de en yüksek teklifi veren İzton Yapı’ya verildi.

MHP’li Cengiz Ergün yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi’de, 150 milyon lira gibi fahiş bir bedelle cadde ve sokaklara beton parke yapım ihalesi imzalandı. İhale, 113 milyon lira teklif eden şirkete değil de 150 milyon lira teklif eden İzton Yapı Anonim Şirketi’ne verildi.

İhaleyi alan İzton Yapı Anonim Şirketi’nin kurucusunun geçen seçimlerde İYİ Parti Kütahya Milletvekili Adayı Hüseyin Çakır olduğu ortaya çıktı. İzton şirketini de memleketi Kütahya’da kuran Çakır’ın başarısı da dikkat çekici.

Şirketini 2018 yılının Kasım ayında kuran Çakır, kısa sürede milyonlarca liralık ihaleler almaya başladı. Çakır sadece Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İzton firması üzerinden 16 farklı ihaleye imza attı. Firma farklı kamu kuruluşlarından ise toplanda 74 ihale aldı. İzton Yapı kuruluşundan itibaren 711 milyon liralık ihaleye imza atarken bunların 550 milyon liralık kısmını Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde aldı.

‘ERGÜN AKÇELİ İŞLERİ SEVİYOR’



CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de duruma tepki göstererek şöyle konuştu: “Cengiz Ergün akçeli işleri seviyor, yolsuzluklarla gündeme geliyor, yakınlarıyla dirsek temaslarıyla dikkat çekiyor. Daha önce de Manisa’nın arazilerini kızına peşkeş çekmek istemesiyle gündeme gelmişti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tam da bu yüzden Manisa Sevdalısı Ferdi Zeyrek’i aday gösterdik. Seçimi kazandığımız andan itibaren Manisa, yalanla talanla değil dürüstçe ve adilce yönetilecek. Ergün de bunu bildiği için giderayak işlerini hızlandırdı.”