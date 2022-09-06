MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı Başkan Özdemir hafif yaralı olarak atlatırken, MHP'li meclis üyesi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesi Koçak Köy yolunda MHP'li Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir idaresindeki makam aracına ormanlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.
Silahlı saldırıda Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, cam kesiği sonucu kolundan yaralandı. Araçta yanında bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Ümay ise ateşli silah saldırısı sonucu kafa bölgesinden yaralandı.
Başkan Özdemir, aracı ile yoluna devam ederek 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. Erbaa İsmet Paşa Mahallesi'nde yaralı Ünal Ümay sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
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