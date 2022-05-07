MHP’li eski vekil ağabeyine kurşun yağdırdı
Tekirdağ'da MHP eski Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı.
Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23. Dönem MHP Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ile ağabeyi Aziz Nalcı arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çıkaran Kemalettin Nalcı, ağabeyine kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri bacağına isabet eden Aziz Nalcı yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aziz Nalcı'yı hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, Kemalettin Nalcı'yı gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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