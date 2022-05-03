Son seçim anketinden çarpıcı sonuç: AKP-MHP oyları eridi!

03 Mayıs 2022 Salı, 16:02

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Türkiye’nin Nabzı Nisan 2022 anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Ankette, ‘Kararsızım’ ve ‘protesto oy’ diyenlerin oranı dağıtılmadı. Birçok partinin yasallaşan yüzde 7 barajının altında kaldığı görüldü. AKP'nin oyları ise yüzde 30'un altında kaldı.

Açıklanan anket sonuçlarına göre partilerin oy dağılımı şöyle oldu:

AKP: Yüzde 25,2

CHP: Yüzde 17,6

İYİ PARTİ: Yüzde 14,6

HDP: Yüzde 9,7

MHP: Yüzde 5,7

DEVA: Yüzde 1,5

SP: Yüzde 1,1

YRP: Yüzde 1,1

ZAFER: Yüzde 0,5

GELECEK: Yüzde 0,5

DİĞER: Yüzde 1,1

KARARSIZ: 8,8

PROTESTO OY: Yüzde 8,3

CEVAP YOK: Yüzde 4,2