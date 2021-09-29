MHP'li Vahapoğlu'nun hedefinde Jeff Flake var: "Güven mektubu çorbacıda alınsın"
MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, ABD Ankara Büyükelçisi olarak atanacağını iddia ettiği eski senatör Jeff Flake'i hedef aldı. Vahapoğlu, "Güven mektubunu da bir çorbacı dükkanında alınsın" çağrısı yaptı.
Türkiye’nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın güven mektubunun lokantada verdiğini iddia edilmişti.
MHP'li Hidayet Vahapoğlu, ABD'li eski senatör Jeff Flake'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanacağını öne sürdü. Vahapoğlu, Flake'e ait olduğunu iddia ettiği sözleri sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a seslenen Vahapoğlu, "ABD Washington Büyükelçimizin güven mektubunu bir lokantada kabul etmişti. ABD’nin Büyükelçisinin güven mektubunu da bir çorbacı dükkanında sayın Hasan Doğan’ın yardımcısı alsın" dedi.
MHP'li Vahapoğlu'nun sosyal medyadaki mesajı şöyle:
"ABD, Ankara’ya bu şahsı Büyükelçi olarak atayacakmış. Devletlerarası ilişkilerde mütekabiliyet esastır. ABD Washington Büyükelçimizin güven mektubunu bir lokantada kabul etmişti. ABD’nin Büyükelçisinin güven mektubunu da bir çorbacı dükkanında Sn. Hasan Doğan’ın yardımcısı alsın."
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