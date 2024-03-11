MHP’li vekil Sırbistan vatandaşı çıktı: ‘Usulsüz şekilde aldı’ iddiası!

MHP’li milletvekili Levent Uysal’ın 2020 yılında Sırbistan vatandaşlığı aldığı ortaya çıktı. İddialara göre Uysal bu vatandaşlığı ‘usulsüz’ yöntemlerle aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:38
MHP’li vekil Sırbistan vatandaşı çıktı: ‘Usulsüz şekilde aldı’ iddiası!
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MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı. MHP’li Uysal 2020 yılında Sırbistan’dan vatandaşlık aldı. 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde MHP’den Mersin Milletvekili yapılarak TBMM’ye girdi.

İddialara göre MHP’li Uysal’ın Sırbistan’da soybağı yok ve vatandaşlığı usulsüz şekilde aldı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Uysal’ın danışmanları ise “Uysal’ın seçim gezisinde olduğunu, ayrıca programının da çok yoğun olduğunu belirterek Uysal’ın telefonda bir açıklama yapamayacağını” söyledi.

Ayrıca Uysal’ın Dubai’de de oturma izni olduğu öğrenildi.

ARAZİLERİ BİRER BİRER TOPLADI

Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi’nin sahibi olan Uysal, son aylarda kamu arazilerini birer birer almasıyla gündem olmuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ihalelerine giren Uysal, tarihi Ayasofya kadar eski olan Bakırköy’deki tarihi Fildamı Sarnıcı ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük arazinin ihalesini almıştı.

SAHTE BELGE DÜZENLEDİ

Levent Uysal’ın VakıfBank adına sahte belge düzenleyip ve bu belgeyle İsviçre’den 45 milyon avro kredi çekmeye çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Vakıfbank tarafından hukuki süreç başlatıldığı ifade edilmişti.


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