MHP'nin kurultay tarihi belli oldu

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultay tarihi belli oldu. 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek kurultayda Genel Başkan, MYK ve MDK seçilecek.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 14:25
MHP'nin kurultay tarihi belli oldu
Abone Ol google-news

MHP, bir yandan 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi 14. Olağan Büyü Kurultay'a hazırlanıyor. 17 Mart'ta gerçekleşecek Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan parti, yerel seçimden 14 gün önce yapacağı kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) seçecek.

Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak.

Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli, kurultay öncesi geçen hafta perşembe günü son kez düzenlenen MYK ve MDK toplantısında, bir önceki kurultayın ardından bugüne kadar yapılan çalışmalar ile genel seçim çalışmaları kapsamında yapılan "Adım Adım 2023 ilçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma" programları ile yerel seçim çalışmaları kapsamında "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Bahçeli, MYK ve MDK üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

 


31 Mart haberleri MHP haberleri Kurultay haberleri

İlgili Haberler

CHP'nin 'TRT' grup önerisine AKP ve MHP'den ret

CHP'nin 'TRT' grup önerisine AKP ve MHP'den ret
MHP ve Ülkü Ocakları'ndan Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'e sert yanıtlar: 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'

MHP ve Ülkü Ocakları'ndan Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'e sert yanıtlar: 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'
Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yargıtay Başkanı 25 Mart'ta seçilecek! Can Atalay kararını uygulamayan Şentürk de başkan adayı

Yargıtay Başkanı 25 Mart'ta seçilecek! Can Atalay kararını uygulamayan Şentürk de başkan adayı
‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!

‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Emekli' yanıtı: 'Mültecilere 40 milyar dolar harcayınca yük olmuyor da...'

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Emekli' yanıtı: 'Mültecilere 40 milyar dolar harcayınca yük olmuyor da...'
Süper Lig’de şampiyonluk oranları yenilendi!

Süper Lig’de şampiyonluk oranları yenilendi!
‘Profesör Kabus’un yargılaması başladı: Yanındaki psikologlar hakkındaki gerçek ortaya çıktı

‘Profesör Kabus’un yargılaması başladı: Yanındaki psikologlar hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?
Banka devinden Türkiye raporu! Dolar/TL ne kadar olacak?

Banka devinden Türkiye raporu! Dolar/TL ne kadar olacak?
İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! ‘Kefen paramı aldılar’

İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! ‘Kefen paramı aldılar’