MHP-AKP seçim kavgası mı: Seçime giderken AKP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu

Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:25

Güncelleme: 07.03.2024 - 12:25

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı ve AKP’nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları’nın 2019 seçimlerindeki projeleri arasında yer alan Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi geçtiğimiz yıllarda hizmete başlamıştı.

22 Aralık 2023 tarihinde Elazığ’ı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da AKP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver ile birlikte Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ni ziyaret ederek görevli kadınlarla bir araya gelmiş, projeyi örnek göstermişti.

Ancak geçen hafta Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından Elazığ Belediyesi tarafından kurulan Elazığ’da Hayma Ana Kadınlar Semt Pazarı olarak bilinen Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ne CIMBIZ-2 Operasyonu gerçekleştirildi.

Bazı basın yayın organlarına yer alan operasyonda, kurum ve kişi adlarının yer almaması dikkat çekti. Merak uyandıran operasyonun merkezinde AKP’li belediye olduğu ortaya çıktı.

Devletin sosyal projeye katılanlar için belediyeye ödediği paraların kimi kamu görevlileri tarafından zimmete geçirildiği iddiasıyla başlatılan ve 6 kişinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

BAŞKAN YARDIMCISI İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmayı genişleten Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Hayma Ana Kadınlar Semt Pazarı’ndan sorumlu olan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu’nu ifadeye çağırdı. Ancak Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ayağını kırdığını belirterek ifade vermeye gitmediği öğrenildi.

Bilginoğlu’nun belediyede söz konusu faaliyetleri koordinesinde görevli olduğu öğrenildi. Cumhuriyet’in aradığı Elazığ Belediyesi Basın Birimi yetkilileri, operasyonda tutuklanan ve ifadeye çağrılan personellerinin masumiyetine inandıklarını, yargının verdiği aksi karar durumunda ise üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

AKP’Lİ İSİMDEN MHP’YE SUÇLAMA

Gazetemizin konuştuğu ve ismini vermek istemeyen bir AKP’li siyasetçi ise operasyonla ilgili olarak MHP’yi suçladı.

"Elazığ’da ittifak yok, AK Parti ve MHP ayrı adaylarla seçime giriyor" diyen isim, "polis ve yargı içinde MHP’ye yakın bazı unsurların harekete geçtiğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Elazığ’da geçen hafta önce AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklanmasının ardından Elazığ Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu yapıldığını hatırlatan isim, "suçlama doğru olsa bile seçime doğru bu operasyonların zamanlaması manidar" ifadesini kullandı.

AKP’li isim, "Eğer doğruysa da çürük yumurtalar ayıklanır, gereken yapılır" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Mart’ta yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan CIMBIZ-2 operasyonu kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada; Gençlerimizin işgücüne kazandırılması, nitelikli iş gücünün artırılması ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çeşitli programların/projelerin suistimal edilerek ilimizde bulunan bazı şirketlerin kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçunu işlediklerine dair yapılan tespitler üzerine,

Yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri ve kamu zararına yol açtıkları tespit edilen 5 şirketin işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin, bir dönemde yaklaşık dört milyon iki yüz bin (4.200.000) Türk Lirası kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşılmıştır. Bu kapsamda, kamu zararının belirlenmesi amacıyla titizlikle incelenen hesap hareketleri ve MASAK Raporu neticesinde tespiti yapılan 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.”

HAYME ANA PROJESİ NEDİR?

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın kadınlara yönelik sosyal projeleri arasında yer alan proje, kadın girişimcilere istihdam olanağı sağlamayı amaçlıyordu. Bu kapsamda Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı, haftanın 6 günü Hilalkent Sosyal Hizmet Binası’nda hizmet veriyordu. Proje, Bakanlık tarafından da destekleniyordu.