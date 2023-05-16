'CHP, MHP'yi geçerse şehri terk ederim' demişti... MHP'li vekile büyük şok!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 18:48

Güncelleme: 16.05.2023 - 19:26

Elazığ’daki milletvekili seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 3, CHP 1 ve MHP 1 milletvekili çıkardı. AK Parti, 143 bin 436 oy aldığı kentte bir milletvekili kaybetti. CHP 73 bin 470 oy alıp ikinci parti olurken, Gürsel Erol tekrar milletvekili seçildi. MHP adayı Semih Işıkver ise 40 bin 922 oy alarak Meclis'e girmeye hak kazandı.

Sözcü’de yer alan habere göre; daha önce CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un konuk olduğu yerel bir televizyon programına mesaj atarak katılan, "Açık ve net söylüyorum, CHP milletvekili çıkarmayacak" iddiasında bulunan MHP’li Semih Işıkver, "MHP birinci parti olacak. İftira atıyor, çamur at izi kalsın! Konuştuklarıyla neleri ima ettiğini açık bir şekilde görüyor ve hodri meydan diyorum. 20 senedir ticaretin içerisindeyim, bırakın hakkımda verilmiş bir hüküm açılmış bir soruşturma dahi yoktur. Bir siyasetçi net olacak. MHP, CHP’den fazla oy almazsa ben bu şehri terk edeceğim. Kendisi terk edecek mi? Gürsel Bey MHP adayından fazla oy alırsa ben istifa edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.