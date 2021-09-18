MHP'li Yalçın Bahçeli'nin 17-25 Aralık'taki tutumunu hatırlatan Çölaşan'ı hedef aldı

Çölaşan, Sözcü gazetesinde 17-25 Aralık sürecine yönelik bir yazı kaleme aldı.

Emin Çölaşan, Devlet Bahçeli'nin Meclis Başkanlığı'na verdiği Egemen Bağış hakkındaki önergeyi hatırlattı.

Bahçeli'nin o süreçte yolsuzlukla mücadelesine dikkat çeken Çölaşan, "Devlet bey bugünkü gibi değildi. Devlet Bey derseniz bugünkü gibi değildi. Geçmişte bu gibi yolsuzluk ve vurgun olaylarının üzerine gerektiği gibi gidiyordu. Ne zaman ki AKP'ye yanaşıp iktidarın kraldan fazla kralcı küçük ortağı oldu, birdenbire suskunlaştı! İktidarın bulaştığı ve günümüzde de fazlasıyla geçerli olan çok büyük yolsuzlukları artık görmek istemiyor ve hiçbirinin üzerine gidemiyor. Acaba niçin, hangi nedenle!" dedi.

Çölaşan'ın bu yöndeki ifadelerine yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hakaret ifadeleri kullandı.

"MHP ve Ülkücü Hareket aleyhtarlığını yayın politikasının merkezine oturtan Sözcü gazetesinin en gayretkeş yazarı, hiç şüphesiz Emin Çölaşan’dır. Çölaşan, öteden beri bu ağır yükü çekmeye pek gönüllüdür!

Ne var ki “Kuru gayret çarık eskitir.” demiş atalarımız. Biçare Çöl Bedevi’si, MHP ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli aleyhinde algı oluşturmak için öylesine beyhude çaba sarf ediyor ki “emin olun”, Sözcü okurunun bile yüreği sızlıyor.

Emin Çölaşan’ın sadece kalemi ve klavyesi değil, beyni de eskiyor MHP’ye sataşmaktan. Böyle giderse “zaif ü nizar” bedeninin yorgun organı bu sıkleti çekemez ve demans kaçınılmaz olur. Hatta kafatasının içinde günden güne küçülen loblar birer birer kaybolur.

Atalarımız bir de “Boş fıçı çok langırdar.” demişler. Bu hikmetli söz Emin Çölaşan’ı pek güzel tarif ediyor. Adam, sürekli boş işlerle iştigal edip sadece kuru gürültü çıkarıyor. Ne itibar eden var, ne ciddiye alan. Çok yazık!"