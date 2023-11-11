MHP’li Yönter’den gazeteciye tehdit: ‘Nefesimiz ensende’
TİP milletvekili Can Atalay‘la ilgili AYM kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi’nin kızının düğünündeki fotoğrafı ortaya çıkan MHP’li İzzet Ulvi Yönter, fotoğrafı ortaya çıkaran gazeteci Alican Uludağ’a tehditler savurdu.
Sosyal medyada Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi’nin kızının düğününe MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in nikah şahitliği yaptığı fotoğrafı ortaya çıkaran gazeteci Alican Uludağ, MHP’li Yönter tarafından tehdit edildi.
Uludağ’ın paylaşımını alıntılayan Yönter, “Türk düşmanı Alican…Nefesimiz ensende…Sen gazeteci değil tetikçi bir militansın…Evet nikah şahidiydim, bununla da iftihar ederim. Bir düğünü bile müptezel ve mülevves emellerine alet ediyorsun ya bin kez lanet olsun sana…” ifadelerini kullandı.
Türk düşmanı Alican…Nefesimiz ensende…Sen gazeteci değil tetikçi bir militansın…Evet nikah şahidiydim, bununla da iftihar ederim. Bir düğünü bile müptezel ve mülevves emellerine alet ediyorsun ya bin kez lanet olsun sana… https://t.co/b6Zeb3Xg2W— Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) November 11, 2023
Uludağ, Yönter’in Instagram hesabından 1 Temmuz 2022’de paylaştığı görseli sosyal medyada paylaşarak, “‘AYM’yi ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız’ diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in, AYM’nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi H.Y.’nin kızının nikah şahitliğini yaptığı ortaya çıktı” demişti.
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