MHP'liler Halk TV sunucusu Gözde Şeker'i tehdit ediyor

Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:39

Güncelleme: 13.06.2024 - 13:07

MHP'li bazı yöneticilerin dün Halk TV'de yayımlanan 'Kırmızı Çizgi' programının yapımcısı Gözde Şeker ve programa sık sık eşlik eden gazeteci İbrahim Kahveci'yi hedef alan tehdit yüklü mesajlar gönderdiği bildirildi.

FETİ YILDIZ VE İZZET ULVİ YÖNTER'DEN TEHDİT

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız X platformundan paylaştığı mesajda "Halk Tv’de “ Kırmızı çizgi” adıyla yayınlanan programda ,hangi mihraklara hizmet ettiğini, kimlerle irtibatlı ve iltisaklı olduğunu bildiğimiz Gözde ŞEKER ve İbrahim Kahveci isimli kişiler “oyunuzda kan var” sözleriyle başlayan bir dizi lakırtıyla Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli‘ye hayasızca saldırmışlar, hakaretler etmişler ,iftiralarını peş peşe sıralamışlardır. Bu hakaret ve iftiralara hiçbir kişi ve kurum ifade özgürlüğü diyemez.Bu müfterilerle kanun önünde hesaplaşacağız. Hangi nam altında olursa olsun özürlerini de kabul etmeyecegiz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya üzerinden "Sayın Genel Başkanımızın pek çok yüzüğü vardır, hepsinde ya anlamlı bir söz ya da tarihi bir güne atıf bulunmaktadır…Allah bana yeter mesajı Müslüman Türk’ün en büyük manevi gücü değil midir? Allah bes baki heves demenin hatalı bir yanında kim bahsedebilir? Fırsatçılık yaparak siyasi iz sürmek hastalıklı ruhların tercihidir…Yani Selvi çuvallamış, fena halde yanılmıştır…Biz bu şahsın ve benzeri çürümüşlerdir maksadını biliyoruz, mayalarını biliyoruz, meşreplerini biliyoruz, taşeron kalem olduklarının zaten farkındayız…Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla devam ediyor, Selvi gibileri de fitne/fesat bataklığında çırpınıyor…Liderimize eli kanlı iftirası atan alçaklar, MHP ve Ülkü Ocakları’nın özel olarak kurgulanan linç kampanyasında öğütülmesini, hain ve haşhaşi operasyonlar karşısında diz çökmesini hesaplayanlar mahvı perişanlıkla beraber mağlup ve mahcup olacaklardır…Münafıklar gecesinin sonu rezalet, alınlardan hiç çıkmayacak utanç lekesidir…Diyorum ki, tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır, külümüzden yükselen duman bizden yanadır…" şeklinde açıklamada bulundu.

GÖZDE ŞEKER'DEN YANIT

Gözde Şeker isim vererek yapılan tehdit dolu mesajlara bugünkü yayınında yanıt verdi. 'Kırmızı Çizgi'nin 13 Haziran'daki yayınında Şeker, Feti Yıldız'ın mesajını okuyarak "özür dilenecek bir durum olmadığı için zaten özür de söz konusu değil, biz gazetecili yapmaya devam edeceğiz. Yönter'de isimlerimiz paylaşarak bir mesaj paylamış, ona da cevabımız aynıdır. Benim görevim hak temelli gazetecilik yapmak. O yüzden özür dilenecek bir şey yok" şeklinde tepki gösterdi.