MHP'lilerin tehdit ettiği 'Sokak Kedisi' kanalı muhabiri Ebru Oruç ve eşine silahlı saldırı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 22:15

‘Sokak Kedisi’ isimli Youtube kanalı ile bilinen Ebru Uzun Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sokak röportajı yaptıkları için tehdit mesajları alıyordu.

Oruç, İstanbul Bağdat Caddesi'nde eşi Barış Oruç ile birlikte iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ebru Uzun Oruç, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu:

Bağdat Caddesi'nde eşim Barış Oruç ve ben 2 silahlı kişinin saldırısına uğradık. Durumumuz iyi merak etmeyin. Şu an Emniyetteyiz.

Emniyet'ten çıktıklarını belirten Oruç, iyi olduklarını ifade etti.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkan Yardımcısı da olan Ebru Uzun Oruç, 'saldırganların eşi Barış’ı silahla kovaladığını eşinin bir iş yerine sığınarak canını kurtardığını şu an genel durumlarının iyi olduğunu' açıkladı.

Öte yandan polisin eşkâllerini tespit ettiği saldırganları aradığı öğrenildi.