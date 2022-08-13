MHP'lilerin tehdit ettiği 'Sokak Kedisi' kanalı muhabiri Ebru Oruç ve eşine silahlı saldırı
Bir sokak röportajı nedeniyle MHP’liler tarafından tehdit edilen 'Sokak Kedisi’ isimli Youtube kanalıyla bilinen Ebru Uzun Oruç ve eşi, Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.
‘Sokak Kedisi’ isimli Youtube kanalı ile bilinen Ebru Uzun Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sokak röportajı yaptıkları için tehdit mesajları alıyordu.
Oruç, İstanbul Bağdat Caddesi'nde eşi Barış Oruç ile birlikte iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ebru Uzun Oruç, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu:
- Bağdat Caddesi'nde eşim Barış Oruç ve ben 2 silahlı kişinin saldırısına uğradık. Durumumuz iyi merak etmeyin. Şu an Emniyetteyiz.
Emniyet'ten çıktıklarını belirten Oruç, iyi olduklarını ifade etti.
Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkan Yardımcısı da olan Ebru Uzun Oruç, 'saldırganların eşi Barış’ı silahla kovaladığını eşinin bir iş yerine sığınarak canını kurtardığını şu an genel durumlarının iyi olduğunu' açıkladı.
Öte yandan polisin eşkâllerini tespit ettiği saldırganları aradığı öğrenildi.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- 'Sapasağlam girdi, bayrağa sarılı tabutla çıktı'
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı