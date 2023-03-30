MHP'nin kararı ne anlama geliyor? Dikkat çeken hesap

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:19

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 10:19

Türkiye’nin tarihi seçimine günler kala cumhurbaşkanı adayları netleşirken ittifakların hangi denklemlerle milletvekili seçimlerine gireceği belirsizliğini koruyor. Ortak liste ile yarışa katılındığı takdirde ittifakların daha çok milletvekili çıkardığı senaryolar konuşulurken MHP’den net bir tutum geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 81 ilde ve amblemiyle seçimlere gireceğini açıkladı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre araştırmacılar, “Cumhur İttifakı’nda çatlak” yorumlarına neden olan bu kararın altında birden fazla neden yattığına dikkat çekti. Bahçeli’nin bu kararından “dönme” şerhini de düşen araştırmacılara göre, “İYİ Parti’den kopanlar” ve “seçim sonrası hesapları” bu kararda etkili oldu.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Derya Kömürcü’ye göre, Bahçeli’nin açıklamasının gerçek olup olmadığının görülmesi gerekiyor. “Buradan dönülebilir mi” sorusuna “dönülebilir” yanıtı verdiğini ifade eden Kömürcü, “Daha önce de pek çok şey söylendi, sonrasında farklı tutumlar alınabildi” dedi ve değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"MANEVRA OLABİLİR"

“Bu belki de CHP ile İYİ Parti’nin liste ortaklaşmasındaki baskıyı hafifletmek için yapılmış bir manevra da olabilir. Eğer gerçekten böyle bir şey olacaksa, MHP-AKP listelerinin içerisinde yer almayacaksa buradan ciddi milletvekili kayıplarıyla çıkabilir. Yeni seçim kanunu getirmelerinin Millet İttifakı’na zarar vermesinden öte kendilerine oluşturabileceği avantajı ortadan kaldırmış olabiliyorlar. Bu kararda da Yeniden Refah Partisi’nin ittifaka dahil olmasının bir etkisi oldu. Orada herhalde partiler kendilerini parlatmaya çalışıyorlar. Burada CHP ile İYİ Parti, ‘Nasıl olsa MHP ile AKP ortak liste yapmayacaklar’ diye düşünüp belli illerde ortak liste yapmama yoluna giderse o avantaj gibi görünen şey birdenbire yok olur. Karşı taraf ne yaparsa yapsın Millet İttifakı’nın ortak liste çalışması gerekiyor.”

CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUN

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat’a göre Cumhur İttifakı’nda ortak liste konusunda bir sıkıntı ve tartışma olduğu anlaşılıyor. MHP’nin anketlerde düşük oranlarda çıktığını ve endişesinin olabileceğini belirten Kulat, “Daha çok milletvekili çıkarmak için ittifakta yer aldığını duyuyoruz. Bütün bunlar Cumhur İttifakı’nda da sorun olduğunu bize gösteriyor” dedi.

MHP'NİN ENDİŞESİ

Ortak liste ile girildiği takdirde daha çok milletvekili çıkarma ihtimalinin neden tercih edilmediği sorusuna ise Kulat, “Ortak listenin başka riskleri var” yanıtını verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milliyetçi Hareket Partisi’nin toplumda karşılığı var. Milliyetçi seçmen üç hilali ülkenin sigortası gibi görür. Araştırmalarda biraz aşağıda çıkan MHP seçimlerde anketleri yanıltır. Burada da böyle bir durum gündeme gelebilir diye düşünenler var. Bu seçmeni başka partilere kaybetme durumu da söz konusu olabilir. Eskiden MHP’nin alternatifi yoktu, şimdi İYİ Parti ve Zafer Partisi var. Yani zemini kaybetme ihtimali de olabilir. Başka partinin şemsiyesi altında girdiklerinde kısa vadede kâr elde edebilirler ama alternatifleri olduğu için bu zemini kaybetmek istemiyor olabilirler. Yeniden Refah Partisi’nin de Büyük Birlik Partisi’nin de endişesi bu. Milli Yol Partisi ve Saadet Partisi de bu iki partinin alternatifi gibi duruyor. Partilerin AK Parti içinde kaybolup gitmesi ve ne kadar oy aldıklarının tespit edilmemesi söz konusu.”

DİKKAT ÇEKEN HESAP

GENAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş’a göre vekil alma ve kaybetme konusunda MHP çok sorunlu bir yerde durmuyor. Millet İttifakı’nda yaşanan krizin ardından İYİ Parti’nin oylarında düşüşün gözlendiğini, kendi anketlerinde yüzde 11 civarında çıkarken bu oranın yüzde 7’lere düştüğünü belirten Aktaş, MHP’nin bu oyları hedeflemiş olabileceğini söyledi.

Ortak listenin her zaman kazançlı olduğunu söyleyen Aktaş bu sistem yerine MHP’nin tercihinin de “ince hesaplar” barındırabileceğine işaret etti. Özellikle son bir ayın çok önemli olduğunu belirten Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“İYİ Parti’den açığa çıkacak oyları devşirmeyi amaçlıyor olabilirler. Milliyetçi düşünceleri toparlayabilirim diye düşünmüş olabilirler. Partiler bir sürü ince hesabı yaparak karara varıyorlar. MHP iki şeye güvenmiş olabilir. Anadolu’da ve Akdeniz’de kümelenmiş oylarından kayıplar olmayacağını düşünmüş ve İYİ Parti’den kayan oyları hedeflemiş olabilirler. Giden kitleyi üç hilalle toplama amacı söz konusu olabilir.”