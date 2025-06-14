MHRS'de evli/evli olmayan dönemi! CHP'den, kadınlarla ilgili skandal uygulamaya tepki: 'Sağlık sisteminde ahlak bekçiliği!'

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, jinekoloji
polikliği randevularındaki "25 yaş altı evli, 25 yaş üstü tüm
kadınlar" uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.
Kadınların sağlık hizmetine erişiminin medeni duruma göre kategorize edilmesinin insan haklarına ve Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten İlgezdi, “Kadınları medeni durumuna göre ayıran bir sistemin adı sağlık politikası değil, ideolojik vesayettir. Kadının ne zaman muayene olacağına, hangi doktora görüneceğine devlet karar veremez. Kadın bedenine siyasal filtre konulamaz” diye konuştu.
İlgezdi, Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu
Sistemindeki (MHRS), kadınlar için "evli/evli olmayan" ayrımına
yönelik uygulamayı, “Sağlık hizmeti; dini yorumlara, ideolojik kodlara göre
değil, bilimsel esaslara göre verilir. Kadınlar eşit, koşulsuz ve onurlu bir
sağlık sistemine layıktır. Jinekolojiye evlilik şartı, sağlık sisteminde ahlak
bekçiliğidir” şeklinde değerlendirdi.
“BU BİR SAĞLIK POLİTİKASI DEĞİL, BASKI MEKANİZMASIDIR”
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun “Eğer çocuğunuz yoksa aile
değilsiniz” şeklindeki açıklamasının ardından böyle bir uygulamanın gündeme
gelmesini tesadüf olarak görmediklerini bildiren İlgezdi, “Bakanın açıklamalarıyla
MHRS'de karşılaşılan filtre aynı zihniyetin ürünüdür. Kadınlara doğurmaları
için baskı yapan anlayış, şimdi onları muayene olmaktan da men ediyor” dedi.
Uygulamanın yalnızca bir yazılım detayı değil, kadınlara
yönelik sistematik bir eşitsizlik olduğunu kaydeden İlgezdi, “Bugün bu ülkede
genç bir kadın yalnızca bekar olduğu için kadın doğuma gidemiyorsa, bu açıkça
bir hak gasbıdır. Bu vesayet anlayışı kadınları birey değil, yalnızca
doğurganlık üzerinden tanımlanan varlıklar olarak gören çağ dışı bir anlayıştır”
diye konuştu.
“BİLİMLE YÖNETİLMEYEN HER SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEYE MAHKÛMDUR”
İlgezdi, Sağlık Bakanlığı yetkililerine, “Kadınların bedeni
sizin aile takviminiz değil. Sağlık hizmeti; dini yorumlara, ideolojik kodlara
göre değil, bilimsel esaslara göre verilir. Bu uygulama derhal kaldırılmalıdır.
Kadınlar eşit, koşulsuz ve onurlu bir sağlık sistemine layıktır. Jinekolojiye
evlilik şartı, sağlık sisteminde ahlak bekçiliğidir” diye seslendi.