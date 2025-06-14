MHRS'de evli/evli olmayan dönemi! CHP'den, kadınlarla ilgili skandal uygulamaya tepki: 'Sağlık sisteminde ahlak bekçiliği!'

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, jinekoloji polikliği randevularındaki "25 yaş altı evli, 25 yaş üstü tüm kadınlar" uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Kadınların sağlık hizmetine erişiminin medeni duruma göre kategorize edilmesinin insan haklarına ve Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten İlgezdi, “Kadınları medeni durumuna göre ayıran bir sistemin adı sağlık politikası değil, ideolojik vesayettir. Kadının ne zaman muayene olacağına, hangi doktora görüneceğine devlet karar veremez. Kadın bedenine siyasal filtre konulamaz” diye konuştu.





İlgezdi, Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemindeki (MHRS), kadınlar için "evli/evli olmayan" ayrımına yönelik uygulamayı, “Sağlık hizmeti; dini yorumlara, ideolojik kodlara göre değil, bilimsel esaslara göre verilir. Kadınlar eşit, koşulsuz ve onurlu bir sağlık sistemine layıktır. Jinekolojiye evlilik şartı, sağlık sisteminde ahlak bekçiliğidir” şeklinde değerlendirdi.

“BU BİR SAĞLIK POLİTİKASI DEĞİL, BASKI MEKANİZMASIDIR”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun “Eğer çocuğunuz yoksa aile değilsiniz” şeklindeki açıklamasının ardından böyle bir uygulamanın gündeme gelmesini tesadüf olarak görmediklerini bildiren İlgezdi, “Bakanın açıklamalarıyla MHRS'de karşılaşılan filtre aynı zihniyetin ürünüdür. Kadınlara doğurmaları için baskı yapan anlayış, şimdi onları muayene olmaktan da men ediyor” dedi.

Uygulamanın yalnızca bir yazılım detayı değil, kadınlara yönelik sistematik bir eşitsizlik olduğunu kaydeden İlgezdi, “Bugün bu ülkede genç bir kadın yalnızca bekar olduğu için kadın doğuma gidemiyorsa, bu açıkça bir hak gasbıdır. Bu vesayet anlayışı kadınları birey değil, yalnızca doğurganlık üzerinden tanımlanan varlıklar olarak gören çağ dışı bir anlayıştır” diye konuştu.

“BİLİMLE YÖNETİLMEYEN HER SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEYE MAHKÛMDUR”

İlgezdi, Sağlık Bakanlığı yetkililerine, “Kadınların bedeni sizin aile takviminiz değil. Sağlık hizmeti; dini yorumlara, ideolojik kodlara göre değil, bilimsel esaslara göre verilir. Bu uygulama derhal kaldırılmalıdır. Kadınlar eşit, koşulsuz ve onurlu bir sağlık sistemine layıktır. Jinekolojiye evlilik şartı, sağlık sisteminde ahlak bekçiliğidir” diye seslendi.